NiUnaMenos: el área municipal intervino en 250 situaciones de violencia de género y familiar durante 2025

El Área de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez y Familia de Roldán intervino en 250 situaciones de violencia de género y violencia familiar durante el año 2025. Esto es, una intervención cada 36 horas en promedio. El dato se desprende del trabajo realizado por esa área municipal, existente desde junio de 2022. La estadística abarca a todos los barrios de la ciudad y, consigo, arroja otras variables que son estudiadas asiduamente por el espacio para continuar mejorando su atención.

“Vemos que las situaciones de denuncias que nos llegan se han incrementado año a año, si bien no varía tanto la cantidad. Hay muchas situaciones reincidentes, y cada vez aparecen mujeres más jóvenes dentro de las denuncias”, describió Cecilia Ancín, una de las responsables del área, en diálogo con El Roldanense. A la vez, explicó que la primera información concreta comenzó a tomarse desde su puesta en funcionamiento. “Anteriormente no había ningún tipo de registros”, señaló.

Los datos que manejan quienes trabajan a diario en este ámbito son internos. Actualmente, buscan articular un mecanismo que los ayude a generar las estadísticas y se basan en el registro armado por el gobierno provincial para que los servicios locales puedan volcar información. “Este año, nuestra intención es arribar a números más específicos que también aborden la interseccionalidad”, profundizó, y agregó que “cada año hay entre 200 y 250 intervenciones con o sin denuncia”.

“Así podríamos identificar los sectores, las edades, la situación económica y muchas variables que se entrecruzan, para pensar en políticas más atinadas y responder a las demandas”, destacó la profesional. El área en la que trabaja atiende de lunes a viernes de 7.30 a 12.30hs en Entre Ríos 1041. “Cuenta con un equipo interdisciplinario y realiza asesoramientos, acompañamientos y derivaciones. Además, tiene un teléfono de guardia las 24 horas (3412133023)”, detalló.

Dentro del marco de la ley, realizan articulaciones y reciben pedidos de intervención con Fiscalía, Comisaría, Centro Territorial de Denuncias, Juzgados de Familia, efectores de salud y establecimientos educativos. “También, con los organismos nacionales (línea 144) y provinciales, a través de los Equipos de Protección Integral (ESPI) y la Secretaría de Género de Santa Fe, quienes también nos derivan situaciones”, puntualizó Ancín.

Además, cuenta con un taller de arteterapia que se llama «Tejiéndonos» y está destinado a mujeres que han atravesado situaciones de violencia. “Y desde noviembre del año pasado, contamos con un dispositivo para abordar las masculinidades, siendo una de las pocas ciudades de la provincia de Santa Fe que cuenta con este tipo de políticas públicas”, aseguró. En el mes de Ni Una Menos, el área profundiza su accionar y cuenta con datos cada día más certeros.