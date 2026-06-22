El apellido Chianelli pisa fuerte en el patín: las hermanas suman títulos y sueñan en grande

El talento y la dedicación tienen apellido. Las hermanas Lara y Luz Chianelli continúan cosechando importantes logros en el patín artístico y se consolidan como dos de las jóvenes promesas de la disciplina gracias a sus destacadas actuaciones en competencias provinciales y nacionales.

En la categoría Infantil A Nacional, Lara Chianelli se consagró subcampeona provincial en la modalidad Libre, resultado que le permitió obtener la clasificación al Campeonato Absoluto Nacional, donde competirán las mejores patinadoras del país.

La clasificación llegó luego de una gran actuación en la Copa Apertura, certamen en el que alcanzó un cuarto puesto a nivel nacional, desempeño que le abrió las puertas de una de las competencias más importantes del calendario.

Por su parte, su hermana menor, Luz Chianelli, de 10 años y competidora en las categorías C2 y C1, también atraviesa un excelente momento deportivo. La joven se coronó campeona rosarina, obtuvo el subcampeonato provincial en Figuras y alcanzó el cuarto puesto provincial en la modalidad Libre, confirmando su constante crecimiento dentro del patín artístico.

Los resultados obtenidos por las hermanas Chianelli son el reflejo del esfuerzo, la disciplina y la pasión que ambas ponen en cada entrenamiento, acompañadas por el apoyo de su familia y su equipo de trabajo. Con un futuro prometedor, las dos deportistas continúan representando con orgullo a su institución y dejando bien alto el nivel del patín artístico en cada competencia que disputan.