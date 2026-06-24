Tres barrios de Roldán estarán sin luz este miércoles por trabajos de mantenimiento

La Empresa Provincial de la Energía (EPE)informó que este miércoles 24 de junio se llevarán adelante trabajos programados de mantenimiento general en una línea de media tensión (MT), lo que implicará una interrupción del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Roldán.

Las tareas están previstas entre las 8:00 y las 14:00 y afectarán principalmente a los barrios Punta Chacra, Punta Chacra Week End y La Ilusión.

Además, desde la empresa indicaron que otros barrios cercanos podrían registrar dos cortes breves de aproximadamente 15 minutos debido a maniobras operativas programadas para las 8:00 y las 14:00.

Asimismo, se informó que en caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso. También se aclaró que el servicio podrá ser restablecido antes o después del horario previsto, de acuerdo con el avance de las tareas.

Desde la prestataria solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias y agradecieron la difusión de la información para evitar inconvenientes.