El Centro de Estudios de Julia Strada y Hernán Letcher brindará una charla en Roldán

En el marco del cuarto encuentro del ciclo de conversatorios “50 años después. Puentes entre memoria y futuro”, referentes del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) llegan a Roldán para brindar la charla “De Martínez de Hoz a Toto Caputo: las continuidades del modelo libertario”.

La cita es este Sábado 27/6 a las 10:30 hs en la sede de Trazando Puentes (San Juan 619, Roldán). La actividad es libre y gratuita.

El CEPA de Rosario es uno de los centros de análisis económico más reconocidos del campo nacional y popular, que tiene entre sus principales referentes nacionales a Julia Strada y Hernán Letcher.

“Vamos a pensar las continuidades económicas entre el proyecto iniciado durante la última dictadura y el actual modelo libertario: Endeudamiento, valorización financiera, apertura indiscriminada, transferencia de ingresos, disciplinamiento social y un Estado puesto al servicio de los sectores más concentrados”, explicaron sobre la charla.