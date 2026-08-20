Traferri impulsa la ley que reglamenta las consultas populares en Santa Fe

El senador Armando Traferri, quien se desempeñó como convencional constituyente durante la reciente reforma de la Constitución de Santa Fe, presentó un proyecto de ley que reglamenta el mecanismo de consulta popular incorporado en el artículo 61 de la nueva Carta Magna provincial.

La iniciativa establece el régimen aplicable a la convocatoria, organización, desarrollo, fiscalización y escrutinio de las consultas populares, un mecanismo de democracia semidirecta destinado a conocer la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general. Según el proyecto, el voto será optativo y el resultado no vinculante, y las preguntas deberán formularse con claridad y neutralidad, admitiendo únicamente respuestas por «Sí» o por «No».

«Durante la Convención Constituyente incorporamos a la nueva Constitución herramientas para que la ciudadanía tenga una participación más directa en los asuntos públicos. Ahora nos toca darles vida a través de las leyes que las reglamenten. Este proyecto es exactamente eso: convertir en una herramienta concreta y aplicable lo que dejamos plasmado en la Carta Magna», expresó el legislador sanlorencino.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la incorporación de la tecnología. El proyecto contempla distintas modalidades de votación (presencial con soporte físico, voto electrónico presencial y voto remoto mediante plataformas digitales), garantizando siempre la convivencia con los mecanismos tradicionales para que ninguna persona quede excluida por razones tecnológicas, geográficas, económicas o de accesibilidad.

«Vivimos una época atravesada por la transformación digital. Las tecnologías ya cambiaron la forma en que trabajamos, estudiamos y hacemos trámites. Es razonable que también puedan facilitar el ejercicio de los derechos políticos, pero siempre con las máximas garantías. Por eso el proyecto establece estrictos estándares de ciberseguridad, auditorías independientes obligatorias, protección de datos y trazabilidad, para que la innovación nunca implique resignar las garantías constitucionales del proceso electoral», señaló el senador.

El proyecto también crea la Plataforma Provincial de Participación Ciudadana, una infraestructura digital permanente que además de servir de soporte para las consultas podrá utilizarse para presupuestos participativos, audiencias públicas y otros mecanismos de gobierno abierto. Asimismo, establece el Observatorio Provincial de Democracia Digital, un órgano consultivo integrado por el Tribunal Electoral, universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, encargado de evaluar y mejorar de manera continua estos procesos.

La autoridad electoral competente será el Tribunal Electoral de la Provincia, encargado de organizar, fiscalizar y escrutar las consultas. El proyecto incorpora además fuertes criterios de accesibilidad universal, transparencia, publicidad de los datos y neutralidad de la publicidad oficial.

«Queremos una democracia más participativa, más transparente y más cercana a la gente. Consolidar esos espacios de participación ciudadana, con todas las garantías, es fortalecer la calidad institucional de nuestra provincia y la confianza en nuestras instituciones», concluyó Traferri.