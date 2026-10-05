PAUSA SEGURA: no te pierdas el segundo del que todos van a hablar

Salís a buscar un café y justo en ese momento llega el gol. Contestás un mensaje y empieza el ataque más peligroso del partido. Te alejás de la pantalla apenas un minuto y cuando volvés ya pasó lo más importante. Para un hincha de fútbol, es una situación conocida: parece que no va a pasar nada justo ahora, pero el fútbol rara vez espera el momento indicado para hacer una pausa.

Según una investigación propia de 1xBet, el 92% de los hinchas de fútbol y espectadores deportivos reconoce haberse perdido al menos una vez un gol u otro momento clave de una transmisión por haberse distraído o alejado de la pantalla.

1xBet decidió convertir esta situación cotidiana en un desafío digital. Así nació PAUSA SEGURA, un servicio que ayuda a saber cuándo se puede dejar la pantalla por un momento durante un partido y cuándo conviene quedarse mirando.

PAUSA SEGURA sigue el desarrollo del partido en tiempo real y analiza su dinámica. En lugar de pedirle al hincha que siga decenas de estadísticas, el servicio convierte lo que está pasando en dos señales simples: verde significa que podés hacer una pausa, rojo implica que mejor no te pierdas lo que está pasando en la cancha.

La idea es simple: no siempre hace falta otro contador, gráfico o tabla de estadísticas. A veces sólo alcanza con saber una sola cosa: ¿podés alejarte ahora sin arrepentirte un minuto después?

PAUSA SEGURA está disponible sin registro y se activa automáticamente durante partidos importantes en wcpausa.live.