Se hizo justicia: prisión perpetua para los delincuentes que mataron al roldanense Ariel Simoncini

El tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Eleonora Verón, Rafael Coria y Paola Aguirre condenó este lunes 5 de octubre a prisión perpetua a dos de los responsables del homicidio de Ariel del Luján Simoncini, el roldanense asesinado durante una emboscada organizada para robarle el dinero con el que pretendía comprar una motocicleta.

La sentencia fue dictada en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, al término del juicio oral en el que la fiscal Carla Ranciari presentó la acusación contra Emanuel V., de 36 años, y Cristian L., de 27.

El crimen ocurrió el 7 de enero de 2023, alrededor de las 16, en la intersección de Matheu y Zelaya, en la zona norte de Rosario. De acuerdo con la investigación, Simoncini había sido atraído hasta ese lugar mediante una falsa oferta publicada en Marketplace.

La víctima llevaba $950.000 en efectivo para concretar la supuesta compra de una motocicleta. Sin embargo, al llegar al punto acordado fue abordada por cuatro personas que se desplazaban en dos motos y actuaban de manera coordinada.

Para apoderarse del dinero, los delincuentes dispararon directamente contra Simoncini. Uno de los proyectiles impactó en la parte baja del hueso frontal y otro en el lateral izquierdo del tórax. Las heridas le provocaron la muerte en el lugar, mientras que los atacantes escaparon con el efectivo.

Según determinó la Justicia, cada uno de los involucrados cumplió una función específica dentro del plan delictivo. La maniobra habría sido coordinada previamente por Emanuel V. junto con personas que se encontraban privadas de su libertad, quienes utilizaron un teléfono celular para citar a la víctima y concretar el engaño.

Emanuel V. fue condenado como coautor de homicidio calificado criminis causa —matar para consumar u ocultar otro delito— y de robo doblemente agravado por el uso de un arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda. También recibió condena por otro robo calificado con arma de fuego cuya aptitud no pudo comprobarse.

Cristian L., en tanto, fue declarado coautor del homicidio de Simoncini y del robo agravado. Además, fue condenado por su participación en el crimen de Joaquín Pérez, ocurrido el 19 de octubre de 2021 en el barrio Alberdi de Rosario.

En aquel episodio, Pérez fue abordado cuando descendía de su Renault Clio e intentaba ingresar al garaje de su vivienda, en Muñiz al 1200. Al resistirse al robo del automóvil, recibió dos disparos efectuados con un arma calibre 40 y murió como consecuencia de las heridas.

La investigación también vinculó a Emanuel V. con otro asalto planificado mediante una falsa operación de compraventa de dólares por Facebook. La víctima fue citada el 26 de enero de 2023 en Colombres al 1100, donde dos hombres armados le robaron un teléfono celular y un bolso con $637.000.

En relación con ese último hecho, Romina A. había sido condenada el 18 de mayo de 2026 a tres años y tres meses de prisión efectiva por robo calificado cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse.

A más de tres años del asesinato que conmocionó a Roldán, la Justicia impuso la máxima pena contemplada por el Código Penal a los dos acusados. La sentencia representa una respuesta largamente esperada por los familiares y allegados de Ariel Simoncini.