A minutos de Roldán, VISO Automotores abrió una nueva sucursal premium y consolida su crecimiento

VISO Automotores atraviesa una nueva etapa de crecimiento en el rubro de compras y ventas de autos. La agencia multimarca, que nació en plena pandemia como un proyecto familiar, inauguró hace un puñado de días atrás una nueva sucursal sobre avenida Pellegrini 4454, en Rosario, a pocos minutos de Roldán, con una propuesta pensada para brindar mayor comodidad, confianza y profesionalismo a sus clientes.

La historia de la empresa comenzó en 2020, impulsada por una pareja que decidió apostar al trabajo y al crecimiento propio en un contexto complejo. El nombre VISO surge de la unión de los apellidos de sus fundadores: Ezequiel Viña y Paula Sosa.

“Arrancamos en el 2020, en plena pandemia, con mi pareja Paula”, recordó Ezequiel uno de sus fundadores, quien además contó que llegó a Rosario desde Chabás en 2019 en busca de nuevas oportunidades laborales.

Los primeros pasos fueron modestos, pero firmes. El proyecto comenzó con una moto, luego una Kangoo y mucho trabajo basado en la confianza de los primeros clientes. Con el tiempo, el boca en boca y la presencia en redes sociales fueron claves para que la agencia empezara a crecer.

La primera oficina estuvo ubicada en calle San Lorenzo 933, en Rosario, espacio que la firma aún conserva. Allí comenzaron mostrando vehículos en un estacionamiento, hasta que el crecimiento de la demanda los llevó a alquilar su primer galpón en la zona de Alsina y Cochabamba.

“Vendíamos cinco o seis autos por mes, siempre boca en boca, por redes y por Facebook, intentando desde nuestro humilde lugar brindar el mayor profesionalismo a la compra y venta de autos”, señaló el joven emprendedor.

Con el paso de los años, VISO fue consolidando su presencia en el mercado. Tras una etapa de trabajo junto a una agencia oficial de Rosario, la empresa decidió dar un paso más y avanzar con la apertura de una nueva sucursal propia en avenida Pellegrini al 4454.

El nuevo espacio fue diseñado con una impronta premium, con el objetivo de que cada persona que se acerque a comprar un vehículo pueda hacerlo en un entorno seguro, cómodo y profesional.

“Decidimos dar el paso solos y abrir esta sucursal con mi pareja Pauli, por la calle Pellegrini 4400, armándola lo más premium posible para que la gente, cuando vaya a comprar un vehículo, se sienta en un lugar seguro”, expresó.

La ubicación de la nueva sucursal también representa una ventaja para vecinos de Roldán y la región, ya que permite acceder a una amplia oferta de vehículos sin tener que alejarse demasiado. Además, la firma cuenta con un depósito en calle La Paz 645, donde resguarda gran parte de su stock.

Actualmente, VISO Automotores dispone de más de 80 vehículos, entre autos nacionales, importados, unidades relativamente nuevas y autos eléctricos de la marca JMB, que comercializan a través de una agencia oficial de Rosario.

“Tenemos más de 80 autos en stock, de los cuales serán 50 autos nuevos y 30 autos 2017 o 2016, pero nuestra idea es manejarnos con autos más nuevos”, detallaron desde la empresa.

El crecimiento de la agencia también se refleja en sus números. La agencia ya superó las 600 ventas en seis años, con un promedio cercano a las 100 operaciones anuales. Además, el equipo está integrado por siete personas: los dos dueños, una administrativa y cuatro vendedores.

“Somos una empresa joven, con futuro, con ganas de seguir creciendo y cumplir nuestros objetivos, más que nada con los clientes y la gente”, remarcaron.

En cuanto a las formas de pago, la agencia ofrece distintas alternativas para facilitar el acceso a un vehículo: contado efectivo, crédito prendario y la posibilidad de tomar usados como parte de pago.

“Puede ser en efectivo, se puede sacar un crédito a través de nosotros, tomamos el usado también; esos son los tres métodos de pago que se pueden hacer hoy en la empresa”, explicaron.

Desde la firma también destacaron un beneficio diferencial en materia de financiación, al asegurar que cuentan con una ventaja competitiva frente a otras agencias del sector.“Tenemos un beneficio en los créditos: un 6% menos que otras agencias de Rosario”, afirmaron.

Tanto a la nueva sucursal, como a la casa madre la podes visitar de lunes a sábados de 9:00 a 20:00hs y desde la firma invitaron a pasar por sus locales y conocer todas las propuestas que tienen disponibles en materia automotriz.

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