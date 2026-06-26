El Torito Herrera continúa en carrera: tiene nuevo equipo y afronta un gran desafío con la Selección

Tras un pequeño parate, el deportista roldanense Juan Manuel Herrera volvió a poner primera en su carrera deportiva y encara nuevos desafíos. Mientras se enfoca en la competencia de su nuevo equipo de quad rugby, sabe que en pocos meses jugará un torneo continental con la camiseta argentina.

“A nivel Selección, nos preparamos para el torneo Cuatro Naciones que se va a disputar a fin de año en Chile. Le estamos metiendo a full con eso”, contó el Torito a El Roldanense. Las concentraciones junto al combinado nacional ya comenzaron y continuarán progresivamente para que el equipo se ponga a punto.

Con respecto al equipo, Herrera volvió a debutar en Los Halcones de Buenos Aires. “Estamos disputando la liga y peleamos el primer puesto con otro equipo de Capital Federal que se llama Los Caranchos. Nos vamos a volver a enfrentar durante el mes de julio en Venado Tuerto”, describió. Más allá de que se trata de un equipo nuevo, pudo destacarse y se mostró “muy entusiasmado con lo que viene”.

Aun cuando continúa en la búsqueda de sponsors que lo ayuden a costear gastos, Juan Manuel se mostró agradecido a la Municipalidad “por el apoyo y el lugar” que le brindan para entrenar. “Sin eso, la verdad es que hoy en día no podría estar haciendo deportes. Todo está muy costoso y muchas veces no llego a sustentar los gastos de guantes adaptados, cubiertas y otros elementos”, señaló. “Con lo poco que me van aportando, puedo seguir en carrera”, destacó.