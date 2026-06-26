Menos cortes de luz: siete empresas interesadas en hacer una obra de más de $1.800M de la EPE en Roldán

Con la presencia de la presidenta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Anahí Rodriguez, la diputada Silvana Distefano, el intendente Daniel Escalante, y el jefe de la sucursal de San Lorenzo, Lucas Duarte, este viernes en Sala Italia se abrieron siete sobres con las ofertas económicas de las empresas interesadas en hacer una obra para la cual la EPE invertirá más de $1800M con el objetivo de mejorar la red eléctrica en Roldán y evitar cortes de luz. Vale aclarar que una de las ofertas se desestimó por no presentar la póliza correspondiente, de modo que quedaron seis en carrera.

Tal como lo anticipó El Roldanense, los trabajos incluyen mejoras en la infraestructura eléctrica de media tensión en toda la localidad y van de la mano con lo que se viene anunciando en otras localidades como Funes y Pérez.

En este caso la firma prevé un presupuesto oficial de $1.811.542.704,09 (pesos, mil ochocientos once millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos cuatro con 09/100, IVA incluido.), lo cual la convierte en una de las más importantes que se realizaron en la ciudad en los últimos tiempos.

Según se describe en los pliegos, la obra permitirá abastecer el crecimiento de la demanda tendencial y la extratendencial, disminuir la frecuencia y duración de las interrupciones y mejorar el nivel de tensión a los usuarios roldanenses. La empresa que resulte ganadora de la licitación deberá entregar la obra completa en un plazo de 420 días corridos.

“Anunciamos una obra importantísima para la ciudad, mejora los niveles de tensión y acompaña los niveles de demandas. También reduce las afectaciones en durabilidad. Hace 20 meses, los cortes del servicio y la atención eran muy distintos a lo que tenemos hoy. Hemos trabajado para planificar y ordenar nuestro trabajo diario. La EPE quiere acompañar el desarrollo poblacional de ciudades como Roldán, un crecimiento que tiempo atrás se hizo sin planificar”, destacó Rodriguez.

Asimismo, añadió: “Cortes va a haber siempre, pero queremos trabajar con programación y reducir al máximo posible las afectaciones del servicio. Se está planificando la ampliación de la estación transformadora de Roldán”.

A su turno, Duarte sumó: “Se enmarca en el plan d trabajo que iniciamos hace un año y medio. Dos ejes fundamentales, calidad de servicio y producto. Cuando haya una próxima falla, las duraciones de los corte serán mucho menores”.

Por su parte, Escalante Escalante detalló que hoy Roldán está trabajando para acceder a la estación transformadora que está en el límite con Zavalla. “Hoy tenemos un problema de accesibilidad y topográfico, el camino está atravesado por un curso de agua y es necesario hacer obras para que lo vehículo de la EPE puedan acceder. Estamos intentando conseguir los fondos para elaborar un camino posible, con asfaltado o camino ripiado”.