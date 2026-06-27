Los detalles de la multimillonaria obra de la EPE para terminar con los cortes de luz en Roldán

Con un presupuesto base de $1800 millones de pesos, la Empresa Provincial de la Energía realizó este viernes la apertura de sobres para la obra que hará próximamente en Roldán. Los trabajos, que empezarían en el mes de septiembre, apuntan a reducir la durabilidad de las interrupciones. Durante la licitación realizada en Sala Italia se presentaron seis ofertas de empresas interesadas en llevar adelante dicha tarea, aunque finalmente una fue desestimada. La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, brindó mayores detalles.

“Es una obra de media tensión que otorga mayor potencia a la demanda tendencial y extra tendencial. Buscamos acompañar el desarrollo de esta ciudad, que no para de crecer. Hemos mejorado los niveles de tensión que brindamos”, declaró Rodríguez en primera instancia. “Lo mejor de todo, con estos trabajos reducimos las interrupciones del servicio que muchas veces tenemos. Es una mejora sustancial. La obra incluye más de 12 kilómetros de instalación, va a abarcar a toda la ciudad y mejorará el servicio para los usuarios en los próximos años”, describió.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 18 meses y comenzarán en aproximadamente 60 o 70 días. “Vamos a evaluar las ofertas que se presentaron junto a una Comisión Técnica Evaluadora. Una vez que finalicemos este análisis y que determinemos la empresa que se hará cargo, comenzaremos”, señaló. A su lado, Lucas Duarte, jefe de la sucursal San Lorenzo, amplió la información: “Hay dos ejes fundamentales, calidad de servicio y calidad de producto. Habrá 12 nuevas subestaciones y, cuando haya una falla, la duración del corte será mucho menor”.

A continuación, el detalle de las empresas que presentaron su oferta: