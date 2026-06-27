Conmoción por un fatal accidente cerca de Casilda: murieron dos jóvenes de 17 y 24 años

Un grave accidente vial registrado en las afueras de Casilda dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y otros cuatro heridos de distinta consideración. El hecho ocurrió pasadas las 5 de la madrugada de este sábado sobre la ruta S26, camino a Carcarañá, e involucró a seis jóvenes oriundos de Zavalla y Pérez que circulaban en un Peugeot 208.

Según informó Rosario3, el grupo regresaba de bailar en el boliche Mona, ubicado en Casilda, cuando por causas que son materia de investigación el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva. El auto terminó dando varios vuelcos sobre la banquina.

Como consecuencia del fuerte impacto, varios de los ocupantes salieron despedidos del rodado. En el lugar falleció Lola, una adolescente de 17 años oriunda de Zavalla. Horas más tarde, se confirmó también la muerte de Ramiro, de 24 años y oriundo de Pérez, quien había sido trasladado en estado crítico.

Los otros cuatro jóvenes fueron asistidos y permanecían internados con heridas de distinta consideración en el Hospital San Carlos y en el Sanatorio Julián Moreno, ambos de Casilda, aunque se evaluaba su traslado a Rosario.

De acuerdo a lo señalado por Bomberos Voluntarios de Casilda, al arribar al lugar encontraron a una de las víctimas atrapada dentro del habitáculo del vehículo, mientras que el resto de los ocupantes se encontraba disperso en distintos sectores de la banquina.

Las circunstancias del siniestro continúan bajo investigación. Una de las hipótesis apunta a que el vehículo habría circulado a alta velocidad al momento de tomar la curva.