El Concejo de Roldán aprobó la colocación de un semáforo en el cruce de la ruta A012 y Gálvez

La reciente pavimentación de la calle Río Salado hizo que el flujo vehicular en la intersección con la ruta A012, y en la continuidad de calle Gálvez, fuera incluso mayor a la creciente movilidad que existía en la zona. Por esa razón, y ante los accidentes que hubo en ese cruce, los vecinos de los barrios Santa Teresa, Acequias del Aire y Las Tardes juntaron firmas para exigir la colocación de un semáforo en el lugar. Los concejales de la ciudad tomaron la posta y sancionaron la ordenanza para la instalación de la correspondiente señalización.

“Esta intersección constituye un punto de alta circulación vehicular, con tránsito permanente de automóviles, motocicletas, transporte de cargas y peatones. El crecimiento urbano y demográfico ha incrementado significativamente el flujo”, puede leerse en la nueva disposición. “La ausencia de un sistema de semaforización adecuado provoca congestión vehicular, demoras y potenciales accidentes de tránsito. La instalación de un semáforo contribuirá significativamente a reducir los riesgos de siniestros viales”, señala.

La ordenanza dispone adoptar las medidas necesarias para la colocación de la señalización. En tanto, añade que será el Departamento Ejecutivo municipal el encargado de realizar el presupuesto y los estudios técnicos correspondientes para determinar las características, su ubicación y la sincronización. Asimismo, agrega que se deberá colocar señalización horizontal y/o vertical de manera complementaria, algo necesario “para garantizar el correcto funcionamiento del semáforo y la seguridad de los usuarios de la vía pública”.