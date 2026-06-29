Alquiló una casa en Funes para festejar su cumple pero todo terminó tras una balacera

Una casa de Funes donde se desarrollaba una fiesta en la madrugada de este domingo fue atacada a tiros. Ocurrió en Las Tunas al 2100 y no hubo heridos. La Policía encontró cuatro vainas servidas que serán enviadas a peritar.

De acuerdo a la entrevista policial tomada a un joven de 21 años, alquiló la propiedad para celebrar su cumpleaños. En horas de la madrugada intentó ingresar su exnovia junto con sus amigos y, como les negaron el ingreso, la mujer discutió con el cumpleañero y se fue con sus allegados en un auto gris.

Luego de unos minutos, en la casa se escucharon tiros, por lo que la gente que estaba en el festejo corrió hacia la planta alta.

En un principio se le dio aviso a la Policía de Investigaciones y a la División de Asuntos Internos, ya que las vainas servidas tenían la inscripción de PSF, de la Policía de Santa Fe.

No fue la única balacera de las últimas horas. Este domingo por la madrugada atacaron a tiros un kiosco ubicado en Juan Pablo II al 200 bis, donde la Policía encontró vainas calibre 32.

En tanto, el sábado por la noche balearon la casa de un hombre de 46 años en Comandos 602 al 3800, donde se encontraron dos balas de plomo.

Fuente: Rosario3