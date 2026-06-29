Hay dos detenidos tras la violenta agresión a un policía en Carcarañá

Tras la investigación del ataque que dejó gravemente herido al oficial Damián López (33), del Comando Radioeléctrico de Roldán, la Policía detuvo a dos hombres vinculados al hecho ocurrido el domingo 28 de junio a las 19hs en la zona del club Cremería ubicado en la intersección de Ruta 9 y Abrate de Carcarañá.

Las aprehensiones se concretaron este lunes 29 de junio al mediodía, tras tareas ordenadas por el fiscal interviniente, Dr. Juan Pablo Baños, de la Unidad Fiscal del Distrito Judicial Cañada de Gómez, dependiente de la Fiscalía Regional 2 Rosario, y ejecutadas por personal de la PDI del departamento Iriondo.

Los detenidos fueron identificados como A.A., de 35 años, apresado en calle Brasil al 2400 de Carcarañá; y J.C.Z., de 35 años, detenido en un sector rural de la localidad de Correa.

Fuentes judiciales informaron que ambos serán trasladados a audiencia imputativa en los próximos días, con fecha y horario a confirmar. En tanto, la investigación continúa con medidas que se mantienen en reserva y no se descarta la participación de otras personas en el hecho.

Por su parte, López se encuentra internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), efector desde el cual informaron que su estado es crítico e irreversible ya que tiene muerte cerebral.