El sentido adiós de la secretaria de Seguridad roldanense al policía fallecido: “Fue un gran oficial”
La actual jefa de Gabinete de Roldán, Marisabel Mendoza, escribió una sentida carta para despedir al oficial del Comando Radioeléctrico, a quien destacó por su compromiso, vocación de servicio y calidad humana.
La actual secretaria de Seguridad y jefa de Gobierno, Marisabel Mendoza, publicó un sentido adiós a Eduardo Damián López, el policía asesinado el domingo en Carcarañá.
“Hoy me toca despedir con profunda tristeza al Oficial López.
Tuve el honor de conocerlo y de compartir trabajo con él, y por eso su partida me golpea profundamente. Quienes tuvimos esa posibilidad sabemos de su compromiso, su vocación de servicio y de la gran calidad humana que lo caracterizaba.
López fue un gran oficial del Comando Radioeléctrico de Roldán, un profesional comprometido, respetado por sus compañeros y reconocido por su entrega, responsabilidad y vocación de servicio.
Duele profundamente que su vida se haya apagado en cumplimiento del deber, en el marco de hechos de violencia absurda provocados por un grupo de inadaptados que generaron disturbios.
Hoy Roldán está de luto. Su partida enluta no solo a la familia policial, sino también a toda una comunidad que reconoce y valora a quienes dedican su vida a cuidar a los demás.
Acompañamos con enorme dolor a toda la fuerza policial que hoy llora su partida, y de manera muy especial a sus compañeros del Comando, quienes compartieron con él el trabajo diario, el compromiso y la vocación de servicio. Sepan que estamos aquí, acompañándolos en este momento de inmenso dolor.
Acompaño con profundo respeto y pesar a su familia y seres queridos.
Hasta siempre, López.
Que descanses en paz.Honor y gloria”