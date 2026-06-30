Pavimentarán calle Santa Rosa y ya comenzaron con el movimiento de suelos

La Municipalidad de Roldán continúa ejecutando el Plan Integral de Pavimentación en distintos sectores de la ciudad. En ese marco, este lunes 29 de junio comenzaron las tareas de movimiento de suelo sobre calle Santa Rosa, paso previo a la pavimentación con hormigón.

Las intervenciones se llevan adelante con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Programa de Obras Urbanas del Ministerio de Obras Públicas. En el marco de este mismo plan, ya fueron finalizadas las obras de pavimentación en calle Güemes, entre Pellegrini y Gálvez; San Juan, entre Güemes y Lamadrid; y calle Roca, entre Alberdi y Larrea.

En esta etapa, la pavimentación de calle Santa Rosa se ejecutará en el tramo comprendido entre Ruta Nacional Nº 9 y Sarmiento, completando una nueva etapa de una obra estratégica para la ciudad. Cabe recordar que, previamente, la Municipalidad había concretado con recursos propios la obra en el sector comprendido entre Sarmiento y San Martín, dando continuidad a un corredor vial clave para mejorar la conectividad y la transitabilidad en la zona.

La obra forma parte del Plan de Pavimentación que impulsan de manera conjunta el Municipio y el Gobierno Provincial, el cual contempla la ejecución de 45 cuadras de hormigón en distintos barrios de la ciudad.

Cabe destacar que, en simultáneo, se están ejecutando las tareas de pavimentación en el Bv. de la Alegría, en el tramo comprendido entre Ibarlucea y Bv. Tierra de Sueños. Estos trabajos se realizan también gracias al respaldo del Gobierno de la provincia.

Al respecto, el intendente Daniel Escalante destacó: “Seguimos avanzando con obras que transforman la ciudad y mejoran la calidad de vida de los vecinos. Esto es posible gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia y al compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro de seguir acompañando el crecimiento de Roldán con inversiones concretas en infraestructura”.