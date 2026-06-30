Podios, debuts y metas cumplidas: corredores de Roldán se destacaron en la Maratón a la Bandera

Por Facundo Martínez

Los corredores de Roldán tuvieron una destacada participación en una nueva edición de la Maratón a la Bandera, con actuaciones sobresalientes tanto en los 42K como en los 10K. La jornada presentó un verdadero desafío para los atletas: comenzó con bajas temperaturas, viento y lluvia, pero con el correr de las horas el sol terminó acompañando el tramo final de la competencia.

Entre los maratonistas, Yoel López fue el roldanense más destacado. En su debut en los 42,195 kilómetros, completó la prueba en 3 horas y 1 minuto, convirtiéndose en el corredor local más rápido de esta edición y alcanzando el tercer puesto en su categoría.

Más allá de los resultados individuales, el resto de los representantes de Roldán también completó la exigente prueba con muy buenas sensaciones. Todos cruzaron la meta con la satisfacción de haber cumplido el desafío de recorrer la distancia reina del atletismo, un objetivo que demanda meses de preparación y un gran esfuerzo.

En los 10 kilómetros, la delegación roldanense también tuvo una muy buena actuación. Para varios de los corredores fue su debut en la distancia, un desafío que superaron con éxito y mucha emoción. Quienes ya contaban con experiencia volvieron a demostrar un gran nivel, en una jornada marcada por el compañerismo, el esfuerzo y la alegría de cruzar la meta.