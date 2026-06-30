Sin hinchas hasta 2028: la Provincia castigó duramente a Cremería tras el crimen del policía

La Provincia suspendió el público de Cremería de Carcarañá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Tras el asesinato del policía Damián López en las instalaciones del club, Gustavo Velázquez (Coordinador de Seguridad Deportiva) anunció severas medidas restrictivas para la Primera y Reserva de la institución.

Las restricciones aplicadas:

•De local: Jugarán a puertas cerradas por lo que resta de 2026 y todo el año 2027.

• De visitante: No podrá viajar la hinchada. Solo ingresarán jugadores, cuerpo técnico y 2 delegados.

“No fue vandalismo, fue un asesinato dentro de un club y debe haber un antes y un después”, sentenció el funcionario.