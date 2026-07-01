Así fueron los allanamientos en Funes y Roldán por el crimen de Ramiro Nast:secuestraron drogas y hay dos detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, realizaron este martes un total de 11 allanamientos en las ciudades de Funes y Roldán, en el marco de una causa por microtráfico que investiga la fiscal Mercedes Banchio. Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos un hombre de 26 años y una mujer de 44, en tanto que se secuestraron casi 30 gramos de cocaína, 28 teléfonos celulares, y 4 balanzas de precisión, entre otros elementos.

La investigación tuvo su origen en tareas desarrolladas por personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la Policía de Investigaciones, a partir del homicidio de Ramiro Nast, ocurrido en abril pasado en la ciudad de Funes. Durante la pesquisa se obtuvo información que permitió detectar presuntas maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

A partir de esos elementos se dio intervención a la Fiscalía Especializada en Microtráfico, que impulsó una investigación específica y solicitó los allanamientos que finalmente se realizaron en calles Tomás de la Torre al 5400 (cuatro domicilios), Bouchard al 1200, Brandsen al 5300, Paysandú al 1700, Villaguay al 1600, Hipólito Yrigoyen al 1400, y Esquiú al 2000 en la ciudad de Funes; mientras que el restante se llevó a cabo en J. J. Valle al 300 de la localidad de Roldán.

Como resultado de las medidas judiciales fueron detenidos Mauro Ezequiel B. de 26 años, y Paola Natalia R. (44). Asimismo se secuestraron 28 teléfonos celulares; un DVR; cuatro balanzas; 29,7 gramos de cocaína; 0,3 gramos de marihuana; recortes utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y otros elementos de interés para la investigación.

La investigación continúa bajo las directivas de la Fiscalía Especializada en Microtráfico, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.