Roldán: qué están construyendo en el imponente lote de 8000 m2 sobre Ruta 9 casi A012

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días adquirió un terreno de 8100 metros cuadrados ubicado sobre Ruta 9 a pocos metros de la A012 en el ingreso al casco céntrico de Roldán y levanta allí un nuevo templo en la región.

Se trata de una construcción imponente, con un edificio central de 115 m2 siguiendo los estándares internacionales de diseño que el movimiento religioso tiene en sus más de 300 templos alrededor del mundo, un patio para actividades recreativas y un playón deportivo.

El terreno adquirido tiene ingreso tanto por la ruta como por calle Larrea, y también el proyecto plantea un estacionamiento para quienes asistan al lugar.

La organización religiosa tiene su sede en Salt Lake City Utah, EEUU, y fue fundada en 1830 por el estadounidense Joseph Smith. Sus fieles se hacen llamar “miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días” o “miembros de la Iglesia de Jesucristo”, aunque popularmente son conocidos como Mormones ya que sus textos sagrados, además de la Biblia, son el Libro de Mormón, Doctrina y convenios y la Perla de gran precio.

Esta Iglesia actualmente tiene alrededor de 16 millones de miembros y 65 mil misioneros distribuidos en 30 mil congregaciones (denominados Estacas, Barrios y/o Ramas) ubicadas en alrededor de 140 países.