Hola vacaciones de invierno: la grilla de actividades para hacer en Roldán esta semana

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una variada agenda de actividades durante la primera semana de las vacaciones de invierno, con propuestas pensadas para toda la familia.

La programación incluye teatro, cine, actividades deportivas en los barrios, una feria de artesanos y emprendedores, y espectáculos infantiles, con el objetivo de ofrecer espacios de encuentro, recreación y acceso a la cultura para niños, jóvenes y adultos.

La agenda de la primera semana será la siguiente:

Lunes 6 de julio

– 15 hs. Obra de teatro «Soñar lo Imposible», de Sukha, en la Casa de la Cultura (Bv. López 643). Comedia musical con entrada a la gorra.

Martes 7 de julio

– 15 hs. Proyección de la película «Intensamente 2» en la Casa de la Cultura. Entrada libre y gratuita.

Miércoles 8 de julio

– 15 hs. «El Deporte va a tu Barrio», en el Playón del Bicentenario (Bv. San Martín entre Alberdi y Belgrano).

– 17 hs. Proyección de la película «Hoppers» en la Casa de la Cultura. Entrada libre y gratuita.

Jueves 9 de julio

– 10 hs. Acto Oficial por el Día de la Independencia, en la Casa de la Cultura.

Viernes 10 de julio

– 17:30 hs. Obra de teatro «Las Verdaderas Guerreras K-Pop». Entradas anticipadas en venta en la Casa de la Cultura.

– 20 hs. Proyección de la película «Homo Argentum», para mayores de 16 años, en la Casa de la Cultura. Entrada libre y gratuita.

Sábado 11 de julio

– 15 hs. «El Deporte va a tu Barrio», en el playón del barrio Tierra de Sueños 2 (Eva Perón entre Ibarlucea y Av. de la Paz.)

Domingo 12 de julio

– 13 hs. Feria de Artesanos y Emprendedores con Show Infantil a las 15 hs, en el Paseo de Ferias (Bv. San Martín, entre Oroño y Amenábar).

Desde el municipio destacaron que todas las propuestas fueron organizadas para que las familias puedan disfrutar del receso escolar con actividades recreativas, deportivas y culturales en distintos espacios de la ciudad, fomentando el encuentro, la participación y el disfrute de las vacaciones.

Asimismo, recordaron que las funciones de cine son con entrada libre y gratuita y el ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. Además, invitaron a la comunidad a seguir las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Roldán, donde se publicarán las actividades correspondientes a la segunda semana del receso invernal.

Para mayor información acercarse a la Casa de la Cultura (López 643) o comunicarse al teléfono 3412133020