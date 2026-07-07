Gastronomía, folclore y baile: El Casco Bar de Estancia Damfield celebra el 9 de Julio con una gran Peña Patria

Este feriado del 9 de julio, El Casco Bar de Estancia Damfield invita a celebrar una nueva edición de su Peña Patria, una propuesta que reunirá gastronomía tradicional, música en vivo, baile, folklore y un espacio con emprendedores regionales.

La cita será el miércoles 9 de julio, desde las 13:00, en la Terraza Norte de Estancia Damfield. El evento se realizará al aire libre, en un entorno natural ideal para disfrutar en familia o con amigos, sujeto a las condiciones climáticas.

La jornada contará con espectáculos de música y danza folklórica, además de un paseo de emprendedores regionales. Como propuesta gastronómica, El Casco Bar ofrecerá un menú tradicional con vacío a la estaca por $28.500 por persona.

Las mesas son con reserva previa al 341 761-0000.

Con esta propuesta, Estancia Damfield invita a celebrar las tradiciones argentinas en familia, compartiendo buena gastronomía y el folklore como protagonistas.