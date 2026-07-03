Los detalles del violento crimen del policía en Carcarañá: uno de los imputados le clavó una barra de hierro en la cabeza

El Fiscal Dr. Juan Pablo Baños imputó a J. Z. y a A. A. como coautores del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra un personal policial en razón de su función, en el marco de la audiencia imputativa que se llevó a cabo este viernes en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez. El Juez de primera instancia, Dr. Lanfranco Parí, dispuso la prisión preventiva por el plazo de 120 días para ambos.

Según la acusación, mientras personal policial cumplía tareas de seguridad y prevención en el partido final de la Liga Cañadense entre el Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, y luego del retiro de la parcialidad visitante, un grupo estimado de 15 a 20 simpatizantes locales inició una agresión contra los efectivos en el sector de estacionamiento, arrojando piedras y proyectiles lanzados con gomeras y otros objetos contundentes.

La Fiscalía describe que al desplazarse más uniformados para intentar controlar la situación, hinchas ubicados en tribunas saltaron el tejido perimetral y se abalanzaron sobre el personal policial, rodeándolos y atacándolos desde distintos puntos. En ese contexto, y siempre según la imputación, uno de los acusados, identificado como J. Z., tomó una barra de hierro de construcción (8 mm de diámetro y unos 49 cm de longitud) y la clavó en la región lateral izquierda del cráneo del Oficial de Policía Damián López, que se hallaba uniformado y prestando servicio. De inmediato, otro integrante de la hinchada, A. A., empujó la barra en sentido ascendente, aumentando la penetración y la gravedad de la lesión, lo que provocó que López cayera al suelo y sufriera convulsiones.

López, perteneciente al Comando Radioeléctrico de Roldán de la Policía de la Provincia de Santa Fe, fue trasladado primero al Hospital «Carlos Gotia» de Carcarañá y luego al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en Rosario, donde falleció el 29 de junio de 2026 a las 13:00 por un traumatismo craneoencefálico causado por una lesión punzopenetrante que alcanzó el ventrículo izquierdo con una profundidad estimada de 10 a 11 cm.

La causa continúa bajo investigación en la jurisdicción de Cañada de Gómez. Desde el tribunal informaron que las medidas de coerción buscadas por la Fiscalía responden al riesgo procesal y la gravedad del hecho.