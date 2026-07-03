La escuela Héroes de Malvinas recibió mas de $7M: a qué serán destinados

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, mediante la Municipalidad de Roldán y la diputada Provincial, Silvana Di Stefano, realizó una nueva entrega de recursos correspondientes al Fondo para la Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) destinada a la Escuela N° 1.399. En esta oportunidad, la institución recibió 7.416.000 pesos, que serán destinados a la adquisición de cuatro equipos de aire acondicionado.

El acto de entrega contó con la presencia del intendente Daniel Escalante, el presidente del Concejo Municipal, Carlos Manuel Alustiza, y la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember.

El aporte permitirá la compra de cuatro equipos completos de aire acondicionado tipo split frío/calor de 4.500 frigorías, marcas Audisat o Vestax, contribuyendo a generar espacios más cómodos, confortables y adecuados para que estudiantes y docentes desarrollen sus actividades diarias dentro del establecimiento educativo.

El FANI tiene como objetivo brindar respuestas ágiles a las demandas de infraestructura de las instituciones educativas de la provincia, permitiendo realizar mejoras que favorezcan el desarrollo de las actividades escolares en espacios más seguros y confortables.

En ese marco, Escalante destacó la importancia de este tipo de inversiones y expresó: «La educación es una prioridad y cada mejora que llega a nuestras escuelas representa una inversión en el bienestar y el futuro de nuestros chicos. Seguimos trabajando junto al Gobierno de la Provincia para acompañar a las instituciones educativas de Roldán y dar respuesta a sus necesidades, porque una escuela en mejores condiciones también significa mejores oportunidades para enseñar y aprender».