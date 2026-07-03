La Municipalidad adquirió dos minibuses 0km para fortalecer el transporte público local

La Municipalidad de Roldán concretó la adquisición de dos minibuses 0 kilómetro que serán incorporados al servicio de transporte urbano municipal, en el marco de una inversión de 510 millones de pesos financiada con aportes del Programa Obras Menores del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

La compra se realizó mediante la Licitación Pública N° 002/2026 y fue adjudicada a la empresa Carrocerías Lucero S.R.L. El decreto de adjudicación fue firmado el pasado 30 de junio, estableciendo un plazo de 90 días para la entrega de las nuevas unidades.

Los minibuses cuentan con dos puertas, una de acceso y otra de descenso; capacidad para 23 pasajeros más el conductor, y aire acondicionado, características que permitirán brindar un servicio más moderno, seguro y confortable para los vecinos que diariamente utilizan el transporte urbano.

Esta adquisición se enmarca en el anuncio realizado por el intendente Daniel Escalante durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, donde informó que Roldán recibirá durante 2026 un total de 912.286.764,41 pesos correspondientes al Programa Obras Menores. Estos recursos serán destinados a la incorporación de equipamiento estratégico para fortalecer los servicios municipales, incluyendo dos colectivos 0 kilómetro para el transporte urbano de pasajeros, un camión compactador, una hidrogrúa, una camioneta, un disco vial, una desmalezadora y una retroexcavadora.

El desembolso provincial se realizará en dos etapas. La primera de ellas está destinada precisamente a la compra de los minibuses, una inversión que permitirá fortalecer un servicio esencial para cientos de vecinos que lo utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud y distintos puntos de la ciudad.

El Programa Obras Menores constituye una herramienta fundamental del Gobierno de la Provincia de Santa Fe para que municipios y comunas puedan ejecutar obras e incorporar equipamiento, fortaleciendo la autonomía de los gobiernos locales y mejorando su capacidad de respuesta frente a las demandas de la comunidad.

Desde el área de Transporte Urbano Municipal señalaron que la incorporación de estas nuevas unidades permitirá brindar mayor previsibilidad y continuidad al servicio, fortaleciendo la flota municipal y garantizando mejores condiciones operativas para responder a la creciente demanda de los usuarios. Asimismo, destacaron que la renovación del parque automotor contribuirá a optimizar la frecuencia, la seguridad y la calidad del transporte que diariamente utilizan los vecinos.