Último día de clases: planes gratis para hacer en Roldán desde el lunes

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, presenta la programación de actividades para las vacaciones de invierno, con una propuesta pensada para que niños, niñas, adolescentes y toda la familia disfruten del receso escolar con opciones recreativas, culturales y deportivas totalmente gratuitas.

Desde el lunes 6 y hasta el domingo 19 de julio, la ciudad ofrecerá una agenda diversa que incluye funciones de cine, teatro, comedia musical, actividades deportivas al aire libre, ferias de artesanos y espectáculos infantiles, distribuidos en distintos espacios de la ciudad para acercar las propuestas a todos los barrios.

La programación comenzará el lunes 6 de julio con la presentación de «Soñar lo imposible», la comedia musical del Taller de la Casa de la Cultura, a cargo de las profesoras Luciana Reciuto, Tania Ramírez Margot y Gianna Marchett, en la Sala Cine Teatro Ciudad de Roldán, con entrada a la gorra.

Durante las dos semanas también habrá funciones de cine infantil en diferentes jornadas, dos funciones de cine nocturno para mayores de 16 años, la obra teatral y musical “K-POP” y la obra teatral “Los Amigos de La Granja”, además de una nueva edición del programa «El Deporte va a tu Barrio«, que recorrerá distintos espacios de la ciudad con propuestas recreativas y deportivas para niños y niñas.

Asimismo, los domingos 12 y 19 de julio el Paseo de Ferias será escenario de la tradicional Feria de Artesanos, que contará con shows infantiles especialmente preparados para el público más pequeño.

Las actividades que se desarrollarán en la Casa de la Cultura contarán con servicio de buffet a beneficio de diferentes instituciones locales.

En el marco del ciclo teatral que se encuentra desarrollando en la ciudad, durante el receso invernal será el turno de las obras teatrales «K-POP» y «Los Amigos de La Granja». Para ambos espectáculos, ya se encuentra disponible la venta de entradas anticipadas.

Desde la organización informaron que, por su parte, las funciones con entrada gratuita serán por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Para más información comunicarse al 341 213-3020 o presencialmente en la Casa de la Cultura (Bv. López 643) de 8:00 a 18:00 hs.