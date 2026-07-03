El pintoresco trencito que pone en funcionamiento Funes para conocer la ciudad

Este sábado 4 de julio se pondrá en funcionamiento el Expreso Funes por las calles de la vecina localidad.

El recorrido, con entrada libre y gratuita, parte desde Tomás de la Torre y continúa por Moreno, San José, Angelome, Santa Fe y Candelaria, para finalizar nuevamente en Tomás de la Torre.

La puesta en marcha será este sábado 4 de julio, de 13:30 a 17:00, y contará además con un show infantil a cargo de Clap Producciones para acompañar el festejo de esta nueva propuesta para las familias funenses.

El Expreso Funes continuará funcionando durante todas las vacaciones de invierno, ofreciendo a los más chicos una nueva forma de recorrer y conocer la ciudad.