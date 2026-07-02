Traen a Roldán, Funes y la zona las casas modulares chinas que son furor y se consiguen desde u$s20.000

Las casas modulares llegaron para cambiar el juego y facilitarle el proceso de la vivienda propia a miles de familias. Diseño vanguardista, máxima eficiencia y espacios optimizados con terminaciones impecables, todo listo sin tener que preocuparse por materiales, mano de obra y lista en tu terreno.

De la mano de Soldani Propiedades, esta solución habitacional llegó a Roldán, Funes, Rosario y alrededores. Con un showroom instalado sobre Avenida de la Paz y colectora de la autopista Rosario – Córdoba (en uno de los ingresos a Tierra de Sueños 2), los módulos se pueden ver y recorrer para comprobar in situ los materiales, terminaciones y espacios.

Son ideales para viviendas o para oficinas y se ofrecen en dos tamaños: de 35 o 70 metros cuadrados. Se pueden personalizar a gusto con cantidad dormitorios, tipo de puertas, calidad de baño y cocina, deck, tipos de revestimientos y pisos.

La empresa ofrece envío e instalación sin cargo en zona Rosario y alrededores. Se puede coordinar visitas durante la semana de 9 a 17 hs o sábados y domingos de 10 a 13 hs contactándose al 341-691-3816