La roldanense que fue seleccionada para audicionar en Popstar 2026 y organiza una rifa para viajar a Buenos Aires

La historia de Selene comenzó el 23 de marzo, mientras navegaba por Instagram. Entre publicaciones y contenidos cotidianos, la joven se cruzó con un anuncio de Telefe que promocionaba las audiciones online para Popstar 2026. La convocatoria despertó algo que la acompaña desde siempre: su amor por el canto, el baile, la actuación y todo aquello que tenga relación con un escenario.

Selene, con 23 años y sin demasiadas vueltas, decidió intentarlo. Completó el formulario de inscripción, grabó el material solicitado, subió el video a YouTube y envió su postulación. Después, como suele pasar con esas decisiones que se toman entre la ilusión y la incertidumbre, siguió con su vida y prácticamente se olvidó del tema.

Mientras tanto, continuó buscando oportunidades para crecer en el mundo artístico. En ese camino, se anotó también para una audición de una obra musical en Rosario. Fue justamente durante el viaje hacia esa prueba cuando recibió un mensaje de WhatsApp que la sorprendió: había quedado seleccionada para la segunda y última instancia del casting de Popstar 2026.

La noticia llegó cargada de emoción, nervios y responsabilidad. En el mensaje le informaron que la esperaban en el Parque Roca (CABA) el próximo 8 de julio a las 10 de la mañana . Además, le enviaron una coreografía para practicar, ya que en la prueba presencial será evaluada tanto en canto como en baile.

A partir de ese momento, la preparación pasó a ser parte de su rutina. La joven de Tierra de Sueños 2 comenzó a ensayar la canción, practicar la coreografía y enfocarse en llegar de la mejor manera posible a una instancia que puede ser clave para su futuro artístico.

Sin embargo, junto con la alegría también apareció una preocupación: la audición será en Buenos Aires. El viaje implica gastos de traslado y la posibilidad de permanecer uno o dos días más, ya que desde la producción le anticiparon que eso podría ocurrir en caso de avanzar en la selección.

Ante esa situación y con la idea de poder afrontar los costos del viaje y los gastos que puedan surgir durante su estadía. Por eso decidió organizar una rifa, utilizando como premios los servicios que ofrece en su propio emprendimiento de manicura: @geminis_nails3

La iniciativa tiene un objetivo claro: reunir los fondos necesarios para presentarse en Buenos Aires y no dejar pasar una oportunidad que llegó casi de manera inesperada. Lo que empezó como una publicación vista al pasar en redes sociales hoy se transformó en una posibilidad concreta de mostrar su talento ante una producción nacional.

Según contó, el programa estará conducido por Nico Vázquez y contará con un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, este último un productor mexicano que comparte nombre con el reconocido músico argentino.

Entre ensayos, preparativos y la organización de la rifa, la joven vive días de mucha expectativa. Su historia refleja el camino de quienes se animan a apostar por lo que aman, incluso cuando el sueño aparece de golpe y exige esfuerzo, organización y acompañamiento.

Ahora, el desafío será llegar a Buenos Aires, subirse al escenario de la audición y darlo todo. Porque detrás de ese casting no solo hay una oportunidad televisiva: hay una joven que decidió confiar en su talento y perseguir aquello que siempre la hizo feliz.