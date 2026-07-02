Más producción local: tres nuevas empresas piden pista para instalarse en Roldán

El parque y la zona industrial de Roldán siguen siendo foco de inversiones. Hay tres nuevas firmas que quieren desembarcar en la ciudad, adquiriendo lotes para montar nuevas plantas y/o centro de distribución, lo cual se traduce en más mano de obra local.

Los tres pedidos ya ingresaron en el Concejo. Se trata de Tecnogran SRL, una empresa cuyo foco es el de servicios, acopio y producción de materiales para fumigación post cosecha. Otra firma es Canaa palas, dedicada a la fabricación de palas y carretillas de un material especial, destinadas al rubro agro y petróleo.

La tercera firma es Selema Muebles, la cual tiene su lote en el parque desde el año 2007 y recién ahora se podría destrabar un conflicto relacionado al acceso a ese lote, con la venta de una parcela vecina, lo cual les permitiría acceder al mismo a través de una calle pavimentada.

En diálogo con El Roldanense, el secretario de Producción local Diego Gettig anticipó que además hay otras dos empresas con intenciones de llegar a la ciudad. “Roldán está empujando fuerte y esto no sólo significa mayor actividad sino sobre todo nuevos puestos de trabajo para los vecinos y vecinas”, destacó.