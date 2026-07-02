Accidente fatal cerca de Casilda: prisión preventiva para el joven de 20 años que manejaba el auto

La Justicia provincial dispuso este jueves la prisión preventiva efectiva por cuatro meses para F.G., de 20 años, acusado de ser el responsable del trágico siniestro vial ocurrido el pasado 27 de junio sobre la ruta provincial S26, entre Casilda y Carcarañá, que provocó la muerte de cuatro jóvenes y dejó a una adolescente con lesiones gravísimas.

La audiencia imputativa se desarrolló en los Tribunales Provinciales de Casilda, donde el fiscal Emiliano Erhet atribuyó al imputado el delito de homicidio culposo por conducción negligente, imprudente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal con el delito de lesiones gravísimas por la misma conducta, en calidad de autor.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público de la Acusación solicitó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. La jueza de Primera Instancia, Dra. Minetti, dio por formalizada la imputación y resolvió imponer la medida cautelar por el término de cuatro meses, período que podrá ser prorrogado a pedido de la Fiscalía una vez vencido.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 5:17 de la madrugada del 27 de junio, cuando F.G. conducía un Peugeot 208 gris por la ruta S26 en dirección de Casilda hacia Carcarañá, en cercanías de la curva ubicada antes del paso a nivel ferroviario y el acceso a la autopista Rosario-Córdoba.

La investigación sostiene que el conductor circulaba a una velocidad inadecuada para ese tramo del camino y bajo los efectos del alcohol, ya que el análisis de sangre realizado horas después del accidente determinó una concentración de 0,93 gramos de alcohol por litro de sangre.

Siempre de acuerdo con la imputación, esa combinación de factores hizo que perdiera el control del automóvil, que terminó volcando sobre la banquina y partiéndose en dos como consecuencia de la violencia del impacto.

En el siniestro fallecieron Sabrina Jazmín Correa (17 años), Lola Gironacci (17), Zaira Mariel Lunge (17) y Ramiro Tripiana (24), quienes viajaban como acompañantes. Además, una adolescente de 17 años identificada con las iniciales M.W. sufrió lesiones gravísimas y quedó atrapada dentro del habitáculo del vehículo, mientras que las otras víctimas fueron despedidas del automóvil y halladas sobre la banquina por los primeros efectivos policiales que llegaron tras los llamados al 911.

La causa continuará su curso mientras avanzan las medidas investigativas y el imputado permanecerá detenido, al menos, durante los próximos cuatro meses por disposición judicial.