Crimen del policía en la final de la liga en Carcarañá: dictan prisión preventiva para los acusados

En audiencia imputativa del día 3 de julio de 2026 en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez, el Fiscal Dr. Juan Pablo Baños le imputó a J. Z. y a A. A. el delito de Homicidio calificado por haber sido cometido contra un personal policial con motivo de su función, en calidad de co autores. El Juez de primera instancia Dr. Lanfranco Parí dispuso la prisión preventiva *por el plazo de 120 días.*

Se les imputa en fecha 28 de junio de 2026, aproximadamente a las 17:30hs, en el predio del Club Atlético Carcarañá, ubicado en Ruta Nacional N.° 9 y calle Abrate de la ciudad de Carcarañá, instantes después de finalizado el encuentro futbolístico correspondiente a la final de la Liga Cañadense disputada entre el Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas, mientras personal policial cumplia funciones de seguridad y prevención en el marco del operativo dispuesto y luego de haberse producido el retiro de la parcialidad visitante, un grupo de 15 a 20 simpatizantes de la parcialidad local comenzó a desplegar una violenta agresión contra los efectivos policiales que se encontraban en el sector de estacionamiento, arrojándoles de manera persistente piedras y proyectiles lanzados mediante gomeras y otros elementos contundentes, generando una situación de extrema violencia y superioridad numérica respecto del grupo de funcionarios policiales que intentaba restablecer el orden y hacer cesar las agresiones. Ante el despliegue de personal hacia ese sector a fines de hacer cesar la agresión que estaban recibiendo, un grupo numeroso de simpatizantes locales que se encontraba en las tribunas comienzan a saltar el tejido perimetral y se abalanzan hacia el personal policial que se encontraban en inferioridad numérica en el sector de mesas y parrilleros rodeándolos en 360 grados, dándose inicio a una nueva agresión con piedras y demás elementos.

En ese contexto, mientras el Oficial de Policía Eduardo López, del Comando Radioeléctrico de Roldán de la Policía de la Provincia de Santa Fe, se encontraba uniformado y desempeñando las funciones propias del operativo policial, continuando junto a otros 5 efectivos, con las tareas tendientes a repeler las agresiones de ese grupo numerosos de simpatizantes del club local que los rodeaba en una gran superioridad numérica, y restablecer el orden público, aprovechando el contexto de agresión que atravesaba el personal policial, actuando con la intención de provocar el fallecimiento del personal policial, uno de los miembros de la hinchada identificado como J. Z. tomó una barra de hierro de construcción (de 8 mm de diámetro, y con una longitud de 49cm aproximadamente), y, desde atrás, la clavó en la región lateral izquierda del cráneo de la víctima, mientras que, inmediatamente después, otro miembro de la misma hinchada identificado como A. A. con el fin de consumar la agresión iniciada, empujó con su mano dicha barra hacia el interior del cráneo de manera ascendente, incrementando su penetración y la gravedad de las lesiones ocasionadas, provocando que el funcionario policial cayera al suelo y comenzara a convulsionar.

Como consecuencia directa de dicha agresión, el Oficial López sufrió un traumatismo craneoencefálico ocasionado por una lesión punzopenetrante provocada por la barra de hierro mencionada, que se extendió hasta el ventrículo izquierdo con una profundidad de 10 a 11cm, debiendo ser trasladado de urgencia al Hospital «Carlos Gotia” de la ciudad de Carcarañá y luego fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez de la ciudad de Rosario, donde falleció el día 29 de junio de 2026, a las 13hs.