Latinoamérica va por la gloria: ¿quiénes seguirán en carrera en el Trofeo del Mundo?

Una fiesta que no para

Las tribunas del Trofeo del Mundo viven una auténtica fiesta del fútbol. A pesar de las preocupaciones iniciales de los organizadores, el torneo convocó a una multitud de hinchas. Estados Unidos y México les dieron un gran recibimiento a los visitantes, mientras que fanáticos de todas partes del mundo generaron un clima amistoso único.

Y justamente esa unión en las tribunas se convirtió en uno de los grandes símbolos del torneo. Una de las imágenes más emotivas fue la de un hincha japonés que rompió en llanto tras la eliminación de su selección. Enseguida, un grupo de fanáticos mexicanos y brasileños se acercó para consolarlo: lo abrazaron, lo alentaron e incluso lo alzaron sobre los hombros.

Escenas como esa se repitieron a lo largo de toda la competencia. Fuera de los estadios, hinchas de Corea del Sur y México compartieron tequila, se sacaron fotos y celebraron juntos la pasión por el fútbol; los escoceses batieron su propio «récord cervecero» en Boston; y los noruegos fueron en masa a ver partidos de la MLB y llevaron su famoso aplauso vikingo a las tribunas.

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Ahora toda la atención está puesta en la fase de eliminación directa, donde cada partido puede marcar el destino de una selección. En este tramo decisivo, los fanáticos de Latinoamérica pueden aprovechar una promoción especial de 1xBet:

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Los logros de Latinoamérica

México venció 2-0 a Ecuador con goles de Quiñones y Jiménez y consiguió ganar un partido de fase eliminatoria por primera vez en 40 años. Además, Gilberto Mora, con apenas 17 años, se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en disputar esta instancia del torneo.

Brasil también selló su clasificación tras remontar el partido frente a Japón. Después de empezar abajo en el marcador, dio vuelta el encuentro y se impuso 2-1 gracias al gol decisivo de Casemiro.

Colombia fue una de las selecciones más regulares del campeonato y terminó la fase de grupos invicta. Ecuador, por su parte, alcanzó la fase eliminatoria por primera vez en 20 años, aunque quedó eliminado ante México en un partido que terminó con la expulsión de Hincapié.

Las sorpresas tampoco faltaron. Paraguay eliminó a Alemania en la definición por penales, mientras que Cabo Verde, debutante en el torneo, avanzó a la fase eliminatoria sin perder un solo partido. La gran figura del equipo fue el arquero Vozinha, de 40 años, que realizó siete atajadas frente a España y ya es una de las grandes revelaciones del campeonato. Ahora, Cabo Verde se prepara para enfrentar a Argentina.

Los cruces más intensos y decisivos del Trofeo del Mundo todavía están por jugarse. Mientras las selecciones latinoamericanas siguen persiguiendo el sueño del título, sus hinchas no solo podrán alentar a sus equipos, sino también participar de la promoción de 1xBet para obtener bonos y tener la posibilidad de ganar importantes premios hasta la gran final del torneo.