Hasta $10mil por la de Messi: cuánto piden por la figurita de los cracks del Mundial

Es el Mundial de las figuras. Primero apareció Lionel Messi en su esplendor y luego le siguieron otros nombres rutilantes como Kilyan Mbappé, Erling Haaland, Vinicius y Harry Kane. El gran nivel que mostraron dentro de la cancha tiene su correlato afuera, donde los precios por unidad de sus figuritas alcanza valores siderales.

En Roldán, así como sucede en otras partes del país, comprar la figu con el rostro de los mejores jugadores sobrepasó largamente los $2.000 que vale cada sobre con siete unidades. Por caso, la calcomanía Panini del ‘10’ argentino se llega a vender a $20.000, y no es el único caso a la vista.

A $15.000 aparece la de Cristiano Ronaldo, y a $10.000 la de Mbappé, el estadounidense Christian Pulisic o el coreano Heung Min Son. La del inglés Jude Bellingham, en tanto, figuraba en la venta online y en comercios a $40.000, una cifra sideral que igualmente es abonada por fanáticos.

La ilusión por llenar el álbum y conseguir la imagen necesaria para tal fin se mezcla con el deseo de tener la figurita del jugador preferido. Y así como se observan estos valores, la marca Panini pidió recientemente no avalar los aumentos en la venta de cada paquete, el cual aseguran nunca modificó su costo original.