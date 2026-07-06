Jefe de peligrosa banda narco, acusado de lavar dinero con la compra de una casa en Roldán

Mauricio Javier Ayala, señalado como presunto jefe narco y vinculado a una estructura criminal que operaba en parte de la zona oeste de Rosario, fue acusado este viernes por una presunta maniobra de lavado de activos. Según dio a conocer el portal Rosario3, la investigación federal sostiene que el acusado habría utilizado a su madre como testaferro para construir una casa en Roldán, abonada en efectivo por un monto estimado en 138 mil dólares.

De acuerdo a la imputación presentada por el fiscal federal Santiago Alberdi ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros, el inmueble se encuentra ubicado en avenida Acequias del Aire al 1600. La operación investigada se habría concretado el 16 de noviembre de 2023 en Rosario, cuando Elicia Liliana Ayala, madre del acusado y también imputada en la causa, pagó cerca de 9 millones de pesos en efectivo por el lote.

Ese mismo día, según la acusación, la mujer también habría desembolsado más de 41 millones de pesos a los constructores encargados de levantar la vivienda. Para el Ministerio Público Fiscal, esa maniobra habría tenido como objetivo blanquear fondos de origen ilícito, presuntamente provenientes de la venta de drogas en sectores del distrito oeste rosarino.

La investigación puso el foco en el perfil fiscal de Elicia Ayala. A partir de cruces de datos con ARCA, ex AFIP, y Anses, se habría determinado que la mujer no registró actividad económica formal, empleo en blanco ni ingresos declarados entre 2014 y 2025. Además, su único antecedente financiero la ubicaba como deudora con problemas financieros ante el Banco Central.

Para el fiscal Alberdi, esos elementos permiten sostener que la verdadera titularidad económica de la casa correspondería a Mauricio Ayala y que los fondos utilizados para la compra del terreno y la construcción de la vivienda habrían surgido de actividades vinculadas al narcomenudeo.

Ayala ya era un nombre conocido para los investigadores. Tras permanecer prófugo durante casi nueve años en una causa federal de narcotráfico iniciada en 2016, fue procesado en el marco de un megaoperativo realizado en enero de 2024, donde se incautaron 168 kilos de marihuana y cocaína en una vivienda cercana a las vías del ferrocarril, en la zona de Felipe Moré y Gutenberg, en Rosario.

Informes de inteligencia lo describen como el presunto jefe de un clan familiar dedicado al microtráfico, robos y extorsiones. Además, la Justicia provincial lo investiga por supuestamente haber ordenado balaceras mafiosas contra distintos puntos de alto impacto en Rosario, entre ellos el Banco Macro, el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, la comisaría 29ª y una estación de servicio.

Mauricio Ayala fue detenido el 9 de junio de 2025 durante un allanamiento en el que se secuestraron dispositivos electrónicos que, según la investigación, aportaron información clave sobre su funcionamiento y vínculos.

Como Ayala ya se encuentra detenido con prisión preventiva por causas vinculadas al narcotráfico, el Ministerio Público Fiscal solicitó una inhibición general de bienes por el plazo de un año, con el objetivo de asegurar el eventual pago de multas previstas por la ley de lavado de activos.

En el caso de su madre, Elicia Ayala, el fiscal no pidió prisión preventiva, aunque sí solicitó medidas alternativas: prohibición de salir del país, obligación de fijar domicilio y comparecencia mensual ante el juzgado. Además, se trabó un embargo preventivo con fines de decomiso sobre la vivienda de Roldán, con el objetivo de que el inmueble pueda quedar en manos del Estado en caso de avanzar la causa.