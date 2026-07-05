Sol Chianelli se consagró Campeona Panamericana 2026 y sacó pasaje al Mundial de patín

Sol Chianelli alcanzó un importante logro deportivo al clasificarse a la Copa Mundial de Figuras Obligatorias, que se realizará del 18 al 20 de septiembre en la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

La deportista participó en la categoría Juniors WS de Figuras Obligatorias, en una competencia desarrollada en el estadio CAP del Parque Olímpico Roca, en Buenos Aires, donde logró asegurarse un lugar en la cita mundialista.

La clasificación representa un paso clave en la carrera deportiva de Chianelli, quien continúa consolidando su crecimiento dentro del patín artístico y proyectándose a nivel internacional.

Con este resultado, la joven patinadora tendrá la posibilidad de representar al país en una competencia de gran relevancia, donde se medirán deportistas de distintos lugares del mundo en la disciplina de Figuras Obligatorias.