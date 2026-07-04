Vacaciones de invierno: todos los destinos a los que se puede viajar desde el aeropuerto de Rosario

Con el objetivo de consolidar al Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) como un nodo logístico y de conectividad clave para el desarrollo de la provincia, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, amplía la oferta aérea para las vacaciones de invierno con nuevas compañías, más frecuencias y nuevos destinos. La programación fortalece la conexión de Santa Fe con distintos puntos de Argentina, América y, próximamente, Europa.

En ese marco, la incorporación de Arajet a la programación regular de vuelos, junto con el crecimiento de las operaciones de Copa Airlines, Latam, GOL y Aerolíneas Argentinas, amplía las alternativas para los pasajeros y consolida a Rosario como una puerta de entrada y salida al mundo desde el interior del país.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, destacó que “cada nueva frecuencia y cada nuevo destino representa más oportunidades para Santa Fe”. En ese sentido, subrayó: “Recuperar y fortalecer la conectividad aérea fue una decisión estratégica de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, porque significa impulsar el turismo, potenciar la producción, facilitar los negocios y acercar nuestra provincia al mundo. Hoy el Aeropuerto se está transformando en un actor clave para el desarrollo económico y logístico de la región”.

Destinos nacionales

Durante julio, Aerolíneas Argentinas mantendrá sus vuelos regulares hacia Aeroparque, Ezeiza y Salta. A esa programación se suman los servicios de temporada hacia Bariloche, Puerto Iguazú y Chapelco, reforzando la conectividad con tres de los destinos turísticos más demandados del país durante el receso invernal.

Destinos internacionales

La conectividad internacional del AIR continúa expandiéndose con una oferta que permite acceder de manera directa a algunos de los principales centros de distribución aérea del continente y, desde ellos, conectar con cientos de destinos en América y Europa.

Arajet operará durante julio tres frecuencias semanales entre Rosario y Punta Cana (República Dominicana). Desde su centro de conexiones ofrece enlaces hacia Miami, Newark, Orlando Sanford, Cancún, Santo Domingo y otros destinos de la región.

Por su parte, Copa Airlines realizará 13 salidas semanales hacia Panamá, uno de los principales hubs de conexiones de América, con acceso a destinos de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y América Latina.

Latam Airlines incrementará desde julio sus vuelos entre Rosario y Lima, que pasarán de tres a cinco frecuencias semanales, fortaleciendo las conexiones hacia el Caribe, Norteamérica y otras ciudades del continente. Además, mantendrá cuatro vuelos semanales a San Pablo, desde donde ofrece una amplia red de destinos dentro de Brasil, América y Europa.

GOL Linhas Aéreas continuará operando tres frecuencias semanales directas entre Rosario y Río de Janeiro.