Traferri reclamó avanzar con su proyecto de prevención de la violencia en el deporte

El senador Armando Traferri expresó su profundo pesar por la muerte de Eduardo Damián López, el efectivo policial que falleció tras ser brutalmente agredido durante los incidentes ocurridos al finalizar la final de la Liga Cañadense de Fútbol, disputada en la ciudad de Carcarañá. «Es una tragedia que nos duele a todos. Acompañamos a la familia, a sus seres queridos y a sus compañeros de la fuerza en este momento desgarrador», manifestó el legislador.

En ese marco, el senador recordó que semanas atrás presentó en la Cámara un proyecto de ley que crea el Programa Provincial de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en el Deporte, una iniciativa que hoy espera tratamiento y que aborda precisamente esta problemática.

«Veníamos advirtiendo, desde el trabajo concreto en los clubes de nuestro departamento, que la violencia en el deporte crece y se naturaliza. Por eso presentamos un proyecto que apunta a la raíz del problema: la formación, la prevención y la construcción de una cultura del respeto», expresó el legislador sanlorencino.

La iniciativa surgió a partir del ciclo «Deporte y Convivencia» que la Liga Regional Sanlorencina de Fútbol y la Casa del Senado vienen desarrollando en el departamento San Lorenzo, un espacio de encuentro y capacitación destinado a dirigentes, entrenadores, profesores y referentes de instituciones deportivas. El proyecto contempla capacitación obligatoria para dirigentes y entrenadores, protocolos de convivencia para los clubes, campañas de concientización, mecanismos de mediación y acciones específicas dirigidas a las familias de los deportistas.

«La violencia en el deporte no es solo la de los grandes estadios ni la de los grupos organizados. Es también la que se cuela en las canchas de barrio, en el fútbol infantil y amateur, en las tribunas donde debería reinar la alegría. Cuando eso se naturaliza, el deporte deja de cumplir su función formativa y social. Tenemos que actuar antes de que la violencia se cobre vidas, no después», agregó Traferri.

El proyecto, que establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Deportes provincial e invita a los municipios a adherir, propone un abordaje integral centrado en la prevención y la formación antes que en la sanción. «Espero que esta tragedia sirva, al menos, para que tomemos conciencia como sociedad y para que avancemos con herramientas concretas. Le pido a mis pares que acompañen este proyecto. Se lo debemos a Eduardo, a su familia, y a cada chico y chica que merece practicar deporte en paz», concluyó el legislador.