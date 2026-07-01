Sale picada, entra guiso: se viene una ola polar a Roldán y toda la zona para quedarse adentro mirando el Mundial

El reciente comienzo del invierno se hace sentir en Roldán y toda la región. La llegada de una masa de aire antártico marcará el comienzo de una ola polar en toda la provincia, con un notable descenso de temperaturas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se trata de un fenómeno muy frío que se originó en la Patagonia y avanza rápidamente hacia el centro del país.

Un cambio de viento del sector sur, con fuertes ráfagas, producirá heladas que se mantendrán hasta el feriado del 9 de julio. Las mismas podrán generar valores de hasta -6° y heladas generalizadas que se pronunciarán en zonas rurales. El brusco desembarco de este frente frío se intensificará aún más por la presencia de un anticiclón y, desde aquí, se extenderá a las provincias del norte argentino.

Ignacio López Amorim, meteorólogo del SMN, explicó que la llegada del aire antártico se produce por la combinación de dos sistemas: uno de alta presión que genera viento desde la región más austral del país, y otro de baja presión que se origina cerca de las Islas Malvinas. “La interacción entre ambos refuerza el ingreso de aire del sector sur, desde la Antártida hacia la zona continental”, señaló.