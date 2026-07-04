La Ciudad

Auto en llamas en el ingreso a Tierra de Sueños 2: no hubo heridos

El dueño del vehículo volvía del negocio y logró bajarse antes de que se desataran las llamas. Los bomberos de la ciudad trabajaron para extinguir el fuego.

4 DE julio DE 2026

Un auto se incendió este sábado al mediodía frente al Super Edén en el ingreso al barrio Tierra de Sueños 2 por A012.

El dueño volvió del negocio, prendió el vehículo y sintió olor a quemado. Alcanzó a bajarse antes que aparezca el fuego.

En el lugar trabaja una dotación de bomberos y está obstruido el tránsito.

 

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