Auto en llamas en el ingreso a Tierra de Sueños 2: no hubo heridos

Un auto se incendió este sábado al mediodía frente al Super Edén en el ingreso al barrio Tierra de Sueños 2 por A012.

El dueño volvió del negocio, prendió el vehículo y sintió olor a quemado. Alcanzó a bajarse antes que aparezca el fuego.

En el lugar trabaja una dotación de bomberos y está obstruido el tránsito.