Auto en llamas en el ingreso a Tierra de Sueños 2: no hubo heridos
El dueño del vehículo volvía del negocio y logró bajarse antes de que se desataran las llamas. Los bomberos de la ciudad trabajaron para extinguir el fuego.
Un auto se incendió este sábado al mediodía frente al Super Edén en el ingreso al barrio Tierra de Sueños 2 por A012.
El dueño volvió del negocio, prendió el vehículo y sintió olor a quemado. Alcanzó a bajarse antes que aparezca el fuego.
En el lugar trabaja una dotación de bomberos y está obstruido el tránsito.
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