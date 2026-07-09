Segunda semana de vacaciones: la propuesta musical inmersiva que rompe esquemas en Roldán

Flow vuelve a romper esquemas con su propuesta para esta segunda semana de vacaciones de invierno. El espacio creativo ubicado en el barrio roldanense Acequias del Aire, a pocos minutos de Funes, ofrece una experiencia musical inmersiva pensada para que chicos y chicas de todas las edades desplieguen toda su creatividad.

Entre las propuestas se encuentran talleres de producción musical para adolescentes donde van a poder producir una canción desde cero y, con las herramientas tecnológicas, ponerle la instrumentación o bien, a partir de canciones que ya existen, hacerles cambios y personificarlas.

Otra de las experiencias es un Scape Room musical, en el cual descifrando pistas y llevando a cabo desafíos musicales deberán lograr salir del salón. Esta actividad está pensada para todas las edades.

La Voz Teens. Se trata de un concurso de canto en el cual en sólo un día tienen la experiencia desde la elección de la canción, la preparación del repertorio, la puesta en escena y el jurado.

Música del Mundial. en una clase van a poder aprender la canción del mundial en el instrumento que quieran e interpretarla en banda.

Cuentos que suenan. Cuentos relatados con experiencia sonora, con la posibilidad luego de musicalizarlo ellos mismos. Con esta actividad se busca unir la música con la creatividad y la imaginación y está pensada para bebés y niños hasta 3 años.

Búsqueda del tesoro musical. Exploración, buscar pistas, imaginar, crear un escenario, siempre con la música de por medio, siempre experimentando la música desde la vivencia, no como algo técnico o algo que se aprende sino algo que se vive.

“No solo es Invierno Flow sino que es una nuestra propuesta de siempre pero ampliada, pensada para todas las edades, bebes, de 3 a 5 años, de 6 a 8 y adolescentes hasta 13 años”, contaron desde Espacio Flow y sumaron: “Es para la semana del 13 al 18 de julio, y hay horarios por la mañana y la tarde. Los chicos pueden elegir la cantidad de talleres que quieran, y los cupos como siempre son limitados ya que trabajamos con grupos reducidos”.

Para inscripciones contactarse al: 341 515-0437