Día de la Independencia en Argentina: más fútbol, más emociones y más bonos con 1xBet

En las vísperas del Día de la Independencia, la Selección Argentina les regaló a sus hinchas una tarde inolvidable. En un dramático partido frente a Egipto, el vigente campeón perdía 2-0 hasta el minuto 79, pero protagonizó una remontada espectacular. El Cuti Romero descontó, luego Lionel Messi marcó el empate —a pesar de haber fallado un penal en el primer tiempo— y volvió a ponerse el equipo al hombro. Finalmente, Enzo Fernández selló la victoria por 3-2 en tiempo de descuento.

Con este triunfo agónico, la Albiceleste se clasificó a los cuartos de final y volvió a recordarle al mundo que el fútbol es el corazón de Argentina, su orgullo y una parte fundamental de su identidad nacional. Mientras todo el país espera nuevas victorias de la Selección, 1xBet celebra el Día de la Independencia con una promoción exclusiva para sus usuarios.

Un bono para hacer aún más especial este día patrio

El 9 de julio es una fecha muy especial para todos los argentinos. En este día, el país celebra su independencia y recuerda su historia, sus tradiciones y los valores que unen a distintas generaciones. Para conmemorar la fecha, 1xBet invita a los usuarios a aprovechar una promoción especial.

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La celebración continúa

De cara al partido frente a Suiza por los cuartos de final, que definirá uno de los semifinalistas, 1xBet preparó otra promoción a gran escala. Registrate o iniciá sesión en tu cuenta de 1xBet, confirmá tu participación, apostá al menos 3.191 ARS en partidos y conseguí 1xCoins para desbloquear roles futbolísticos.

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