Expuesto por la denuncia de su esposa el intendente de Funes salió a dar explicaciones

El intendente de Funes, Rolvider (Roly) Santacroce se expresó públicamente luego de que una situación de carácter personal tomara estado público tras una denuncia realizada por su esposa. A través de un mensaje, el mandatario explicó que se encuentra atravesando un proceso de separación luego de 20 años de matrimonio.

“Ante un hecho que ha tomado estado público en los últimos días, quiero comunicarles que, luego de 20 años de matrimonio, estoy atravesando un proceso de separación con mi esposa”, señaló el intendente de la vecina ciudad al inicio de su comunicado.

En ese marco, remarcó que se trata de una situación “estrictamente personal y familiar”, y aclaró: “No afecta en absoluto mi responsabilidad ni mi compromiso como persona pública y como autoridad de esta ciudad”.

El intendente también sostuvo que la decisión se está transitando con respeto y diálogo, priorizando el ámbito privado. “Estamos afrontando este momento con respeto, diálogo y en el ámbito que corresponde: el de la familia, priorizando siempre el bienestar de nuestros hijos y el cuidado mutuo después de tantos años compartidos”, expresó.

Asimismo, lamentó que el conflicto haya alcanzado exposición pública. “Lamentablemente, un tema privado ha escalado a un nivel de exposición que nunca buscamos ni deseamos. Por eso considero importante expresarme con claridad, para llevar tranquilidad y evitar especulaciones”, agregó.

Finalmente, el mandatario buscó despejar cualquier duda respecto a su gestión y reafirmó su compromiso con la administración local: “Me encuentro con la misma fortaleza, la misma energía y las mismas ganas de siempre para seguir trabajando y gobernando esta ciudad con responsabilidad y compromiso”.

De esta manera, el intendente intentó llevar tranquilidad a la comunidad en medio de una situación personal que, según subrayó, no interferirá en el normal desarrollo de su función pública.