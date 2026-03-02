Operativos de Emergencia: construirán una platea junto al SUM para el aterrizaje del helicóptero sanitario de UTV

El helicóptero de UTV intervino el pasado miércoles en Roldán y aterrizó en el Paseo de la Estación, detrás del SUM. Fue allí que se desplegó el operativo para el traslado del paciente, y es en ese lugar donde se proyecta una obra que facilitará las tareas de los equipos de emergencia ante cada situación urgente.

Según pudo saber El Roldanense, en contacto con una de las patas locales del servicio de Aeroemergencia, allí se construirá una platea para hacer un Lugar Aéreo Declarado (LAD). “Es similar a un helipuerto. Tendrá una plataforma para el aterrizaje y un espacio para el ingreso de la ambulancia y bomberos”, contaron.

Por el momento, el desembarco del helicóptero para cada operativo se realiza sobre el césped. Cabe recordar que la ciudad cuenta con el servicio de aero evacuación ante siniestros desde comienzos de junio de 2025. No se trata solo de un traslado aéreo, sino de una unidad que ofrece medicina de alta complejidad.