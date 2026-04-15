La Unidad Regional XVII tiene nuevo jefe: quién es y con qué planes llega

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe tomó juramento este miércoles a Víctor Hugo Rivero como nuevo jefe de la Unidad Regional XVII de la Policía, con asiento en el departamento San Lorenzo, en reemplazo de Lorena Tetaz.

El acto de cambio de mando se realizó en el Complejo Museológico de la ciudad y se enmarcó en una renovación de la cúpula policial impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad. La ceremonia fue encabezada por el secretario de Seguridad, Omar Pereira, y contó con la presencia de la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Georgina Orciani; el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; el subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz; la subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz; y la diputada provincial Silvana Di Stéfano, entre otras autoridades.

Durante la actividad, Pereira explicó que “la movilidad institucional en la Policía de la Provincia de Santa Fe tiene que ver con ascensos, jerarquías y concursos. La Policía es una estructura absolutamente jerárquica y tenemos que ir renovándola; hay que calificar al personal para que cumpla distintas funciones de acuerdo con su jerarquía. Esto forma parte de la profesionalización de la fuerza y de que los cargos sean otorgados en función de la idoneidad”.

El funcionario remarcó además que se trata de “una movilidad constante”, al considerar que “es necesario generar experiencia en los distintos jefes, como Rivero o Tetaz, quienes podrían ser futuros jefes de la Policía de la provincia”. En ese sentido, destacó la trayectoria del nuevo titular de la UR XVII: “Rivero tiene experiencia en este tipo de funciones. Cuando iniciamos la gestión era jefe de la Unidad Regional V en Rafaela, luego estuvo en Casilda y ahora asume en San Lorenzo”.

Orgullo y desafío

Por su parte, Rivero señaló: “Es un orgullo y una enorme satisfacción haber sido designado jefe de esta Unidad Regional XVII del departamento San Lorenzo. Es un desafío importante”. Y agregó: “Vamos a trabajar bajo las directivas del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Jefatura de Policía, de manera articulada con los distintos actores para cumplir los objetivos y brindar una mejor seguridad a la comunidad”.

Asimismo, el flamante jefe transmitió un mensaje a la población: “Al vecino quiero llevarle tranquilidad. Será una jefatura de puertas abiertas, para recibir a todo aquel que quiera acercarse y plantear sus problemas”.

Finalmente, la diputada Di Stéfano subrayó que “este es un departamento complejo, sobre todo en época de cosecha, cuando aumenta la circulación de personas y vehículos”. Y concluyó: “Estamos a disposición para acompañar y ayudar en lo que sea necesario, articulando entre los gobiernos locales, el Ministerio y la Unidad Regional, siempre apoyando el trabajo de la Policía y la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro”.