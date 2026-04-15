Fuerte golpe al bolsillo: viajar de Roldán a Rosario saldrá más de $5.800

Este miércoles, el Gobierno Provincial autorizó una actualización tarifaria para las empresas de transporte interurbano de la provincia. Si bien el sector había solicitado un incremento del 40%, el ajuste finalmente será del 30,57 %, con lo cual el pasaje entre Roldán y Rosario ascenderá a $5850, lo cualk se traduce en un gasto de $234.000 mensuales para aquellos que deben hacer diariamente de lunes a viernes el trayecto ida y vuelta.

El boleto no registraba modificaciones desde agosto de 2025, con costos calculados a junio de ese año, momento desde el cual el combustible acumuló una suba del 57,4%.

Los criterios adoptados surgen del estudio de costos realizado por la Secretaría de Transporte y Logística, bajo la premisa de “no generar un golpe al bolsillo de los santafesinos”. La actualización responde, principalmente, al aumento del combustible -insumo esencial para el funcionamiento de las unidades-, a la variación del tipo de cambio, cercana al 20 %, que impacta en el mantenimiento de los vehículos, y a la evolución de los componentes salariales de los choferes.

Desde el Gobierno Provincial señalaron que, aunque el pedido empresarial rondaba el 40%, el análisis técnico arrojó un 30,57 %, porcentaje que finalmente se autorizó. En ese sentido, sostuvieron que la decisión se tomó con responsabilidad y contemplando tanto la situación de los usuarios como el contexto crítico que atraviesa el sector, agravado por la falta de fondos nacionales.

Asimismo, el Ejecutivo reavivó el reclamo por la distribución de recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Indicó que la Provincia ya aportó, con fondos propios, $ 193.039.457.925 -incluyendo el Boleto Educativo- y que, desde enero de 2024 a la fecha, los aportes ascienden a $ 703.761 millones.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo remarcaron que Santa Fe queda excluida de los subsidios que Nación concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pese a los aportes de los santafesinos. En ese marco, calificaron la distribución como “arbitraria” y señalaron que coloca a las provincias en una situación de desventaja.

Actualización tarifaria: desde cuándo rige

Las autoridades precisaron que la modificación tendrá un impacto gradual y diferenciado según el servicio. Las empresas que aún no cuentan con el sistema SUBE -debido a demoras en su implementación por parte de Nación- podrán aplicar el aumento desde la publicación del decreto, previa autorización de la Secretaría de Transporte y Logística.

En tanto, aquellas líneas que sí poseen SUBE deberán actualizar sus cuadros tarifarios y remitirlos al sistema nacional para su validación e implementación.

La brecha y la desigualdad

Desde el Gobierno Provincial informaron en la semana de la desigualdad en la distribución de recursos: de los $ 706.761 millones aportados por Santa Fe en concepto de impuesto a los combustibles desde 2024, solo retornaron $ 133.000 millones, es decir, apenas el 19 % de lo recaudado, sin asignación al transporte de pasajeros, a diferencia de lo que ocurre en el AMBA.