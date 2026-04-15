La diputada Brouwer propone eliminar las elecciones Primarias en la provincia

La diputada provincial Beatriz Brouwer presentó un proyecto de ley que propone la derogación del régimen de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Santa Fe, con el objetivo de avanzar hacia un sistema electoral más eficiente, transparente y sustentable.

La iniciativa plantea reemplazar las PASO por un mecanismo en el que los partidos políticos, alianzas y confederaciones sean responsables de definir sus candidaturas mediante procedimientos internos debidamente certificados y controlados. De esta manera, se fortalece la autonomía de las fuerzas políticas, al tiempo que se establecen garantías de transparencia a través de la exigencia de documentación, publicidad de los procesos internos y fiscalización por parte del Tribunal Electoral.

Uno de los principales fundamentos del proyecto radica en la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos. Según se detalla, la realización de una elección primaria implica un costo significativo para la provincia, que podría ser destinado a áreas prioritarias. En este sentido, la propuesta busca eliminar una instancia electoral adicional sin afectar la calidad democrática, reemplazándola por mecanismos más ágiles y controlados.

Asimismo, el proyecto garantiza la equidad en la competencia electoral, manteniendo las normas vigentes en materia de financiamiento, acceso a medios de comunicación y control de gastos de campaña. También prevé instancias como de impugnación judicial con plazos breves, asegurando la resolución de conflictos antes de la elección general.

“La política debe dar señales claras de responsabilidad y racionalidad en el uso de los recursos del Estado. Hoy las PASO obligan a toda la sociedad a participar de una instancia electoral que, en los hechos, ha demostrado desgaste, apatía y un bajo nivel de interés, especialmente en el ciudadano común que no está afiliado a ningún partido político. No tiene sentido sostener con fondos públicos una elección que muchas veces solo ordena internas partidarias. Este proyecto apunta a modernizar el sistema electoral, fortalecer a los partidos políticos y evitar gastos innecesarios, haciendo más eficiente y ordenado el proceso democrático”, expresó la legisladora.

La iniciativa se enmarca en una tendencia de revisión de los sistemas electorales, buscando mayor eficiencia institucional y una mejor articulación entre representación política y funcionamiento democrático.