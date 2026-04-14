Entraron sin forzar nada y se llevaron todo: el misterioso robo a una familia de Villa Flores

En los últimos días, una vivienda ubicada en J.J. Valle al 300, en la zona de Villa Flores de la ciudad de Roldán, fue blanco de una serie de robos que mantienen en alerta a sus propietarios y a la comunidad.

Según se informó, los primeros hechos se registraron con la desaparición de un tender y un equipo de DirecTV. Con el correr de los días, se constató el faltante de otros elementos, entre ellos una soldadora, dos palas, una rayadora de pan, un tubo de gas, un secarropa y una estufa.

Desde el entorno de la familia afectada señalaron que no se trata únicamente de pérdidas materiales, sino también de objetos con un fuerte valor sentimental, ya que muchos de ellos habían sido dejados por un ser querido fallecido.

Un dato que refuerza la investigación es que, días antes de los robos, mientras se realizaban arreglos en el domicilio, se extravió una llave de la vivienda. Además, no se detectaron daños ni signos de ingreso forzado, lo que hace presumir que el acceso al lugar se habría concretado utilizando una copia o la llave perdida.

En este sentido, se sospecha que la persona responsable podría tener conocimiento de los movimientos y horarios de la casa, e incluso pertenecer al entorno cercano. Como antecedente, se recordó un episodio anterior vinculado al robo de una hormigonera, en el que un vecino manifestó saber quién la tenía y ofreció recuperarla a cambio de dinero, situación que incrementa las sospechas actuales. No obstante, se aclaró que hasta el momento no existen pruebas materiales ni registros fílmicos que confirmen estas hipótesis.

En el lugar intervino personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido.