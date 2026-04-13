Unempir renovó autoridades y apuntan a reforzar los vínculos con el semillero industrial local

La Unión de Empresarios Industriales de Roldán (Unempir) tuvo elecciones el pasado viernes 10 de abril y renovó su comisión directiva por otros dos años.

Darío Governatori (quien era secretario de la anterior comisión fue quien asumió como presidente y adelantó en diálogo con El Roldanense los planes de la entidad fabril local para los próximos años.

“Para estos 2 años queremos profundizar los vínculos con todos los sectores relacionados a la industria, principalmente el educativo ya que nos parece fundamental la educación como medio para impulsar las industrias”, señaló.

“Ya el año pasado hicimos parte a los dos colegios técnicos de Roldán y este año junto a la Municipalidad de Roldán, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Educación provincial lanzamos el 1er concurso Innovar para producir”, agregó y explicó que se trata de una iniciativa dirigida a estudiantes.

“Es un concurso de ciencia y tecnología para alumnos de últimos años de los colegios secundarios que durante el año van a armar un proyecto aplicable a la industria y se van a seleccionar 10, que van luego se van a exponer en septiembre por el festejo del Dia de la industria”, resumió el directivo.

Comisión Directiva UNEMPIR 2026-2028

Presidente: Darío Governatori

Vicepresidenta: Verónica Dascensao

Vicepresidente: Jorge D’Alleva

Secretario: Sebastián Pucciarello

Prosecretario: Daniel Dassie

Tesorero: Esteban Salusso

Protesorero: Gustavo Tognato

Revisora titular: Isabel Benvenuto

Revisor suplente: Gastón Mondello

Vocal titular: Valeria Saavedra

Vocal titular: Andrea Salusso

Vocal suplente: Laura Grillet

Vocal suplente: José Guajardo