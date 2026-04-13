Unempir renovó autoridades y apuntan a reforzar los vínculos con el semillero industrial local
La entidad fabril tuvo elecciones el pasado 10 de abril. Cómo quedó conformada la nueva comisión directiva y cuáles son los planes que se vienen.
La Unión de Empresarios Industriales de Roldán (Unempir) tuvo elecciones el pasado viernes 10 de abril y renovó su comisión directiva por otros dos años.
Darío Governatori (quien era secretario de la anterior comisión fue quien asumió como presidente y adelantó en diálogo con El Roldanense los planes de la entidad fabril local para los próximos años.
“Para estos 2 años queremos profundizar los vínculos con todos los sectores relacionados a la industria, principalmente el educativo ya que nos parece fundamental la educación como medio para impulsar las industrias”, señaló.
“Ya el año pasado hicimos parte a los dos colegios técnicos de Roldán y este año junto a la Municipalidad de Roldán, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Educación provincial lanzamos el 1er concurso Innovar para producir”, agregó y explicó que se trata de una iniciativa dirigida a estudiantes.
“Es un concurso de ciencia y tecnología para alumnos de últimos años de los colegios secundarios que durante el año van a armar un proyecto aplicable a la industria y se van a seleccionar 10, que van luego se van a exponer en septiembre por el festejo del Dia de la industria”, resumió el directivo.
Comisión Directiva UNEMPIR 2026-2028
Presidente: Darío Governatori
Vicepresidenta: Verónica Dascensao
Vicepresidente: Jorge D’Alleva
Secretario: Sebastián Pucciarello
Prosecretario: Daniel Dassie
Tesorero: Esteban Salusso
Protesorero: Gustavo Tognato
Revisora titular: Isabel Benvenuto
Revisor suplente: Gastón Mondello
Vocal titular: Valeria Saavedra
Vocal titular: Andrea Salusso
Vocal suplente: Laura Grillet
Vocal suplente: José Guajardo